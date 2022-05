Orchestre symphonique universitaire de Rennes : Les compositrices sont à l’honneur ! Opéra de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Orchestre symphonique universitaire de Rennes : Les compositrices sont à l’honneur ! Opéra de Rennes, 20 juin 2019 20:00, Rennes. Jeudi 20 juin 2019, 20h00 Sur place Plein tarif : 15€ ; Réduit : 7,50€ Orchestre symphonique universitaire de Rennes : Les compositrices sont à l’honneur ! Après un premier volet au Tambour en mars, l’Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes son second programme d’affilée mettant à l’honneur les compositrices ! Des programmes rares et audacieux, les compositrices étant très largement absentes des répertoires de musiques symphoniques. Pour finir la saison : le Concert Ouverture d’Elfrida Andrée, le Concerto pour piano de Clara Schumann, avec Jennifer Meinier en soliste, et la 5ème Symphonie d’Emilie Mayer. Sous la direction de Franck Alexis. Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 20 juin 2019 – 20h00 à 22h30

