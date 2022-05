O21 Rennes / S’orienter au 21e siècle Opéra de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

O21 Rennes / S’orienter au 21e siècle Opéra de Rennes, 13 octobre 2020 09:00, Rennes. Mardi 13 octobre 2020, 09h00 Sur place Gratuit, sur inscription https://www.o21.lemonde.fr/?utm_source=agenda&utm_medium=referencement&utm_campaign=O21-Rennes L’événement O21/ S’orienter au 21e siècle, organisé par Le Monde vous donne rendez-vous sur TVR et lemonde.fr, le 13 octobre. L’événement O21/ S’orienter au 21e siècle en live, organisé par Le Monde vous donne rendez-vous sur TVR et lemonde.fr, le 13 octobre. Une journée de débats interactifs, rencontres avec les intervenants, et des ateliers pour aider les lycéens, les étudiants et les jeunes actifs à s’orienter et trouver leur voie. Comment choisir sa voie dans un monde qui n’a jamais changé aussi vite, entre mutation numérique, urgence environnementale et défis éthiques inédits ? Quels nouveaux métiers émergent ?

Au programme 4 débats interactifs : 9h – 10h30 : Apprendre à se connaître et à se faire confiance

12h – 13h : Bien s’orienter dans un monde qui se transforme

14h – 15h30 : Trouver sa voie

16h15 – 17h : Rencontre avec … Inscrivez-vous sur https://www.o21.lemonde.fr/?utm_source=agenda&utm_medium=referencement&utm_campaign=O21-Rennes Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 13 octobre 2020 – 09h00 à 19h00

Détails Heure : 09:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Opéra de Rennes Adresse Place de la Mairie, Rennes Ville Rennes lieuville Opéra de Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Opéra de Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

O21 Rennes / S’orienter au 21e siècle Opéra de Rennes 2020-10-13 was last modified: by O21 Rennes / S’orienter au 21e siècle Opéra de Rennes Opéra de Rennes 13 octobre 2020 09:00 Opéra de Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine