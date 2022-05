Les Rencontres TMNlab #23 : Médiation numérique du spectacle vivant, hybridité et enjeux politiques Opéra de Rennes, 30 mai 2022 10:00, Rennes.

Lundi 30 mai, 10h00 Sur place Tarif libre, gratuit pour les étudiants. https://www.helloasso.com/associations/tmnlab/evenements/les-rencontres-tmnlab-23-mediation-numerique-du-spectacle-vivant, https://www.facebook.com/events/3052422435017862?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Médiation numérique du spectacle vivant, hybridité et enjeux politiques : Retrouvons-nous entre théoricien.ne.s et praticien.ne.s du spectacle vivant pour construire une médiation numérique apaisée !

Les Rencontres TMNlab #23 : Médiation numérique du spectacle vivant, hybridité et enjeux politiques

En mai 2022, le TMNlab se déplace à Rennes pour sa première Rencontre TMNlab décentralisée : rendez-vous à l’Opéra de Rennes pour une rencontre coorganisée avec MedNum, projet de recherche sur les dispositifs numériques de médiation (MSHB/Université de Rennes 2)

En présentant un diagnostic à date, post crise sanitaire, l’État des lieux du numérique dans les arts vivants et visuels que nous avons publié en novembre 2021 met en exergue l’apparition de nouveaux spectateurs numériques et interroge en profondeur la connaissance des publics, la compréhension de leur engagement, comme la relation et l’adresse aux publics. Grâce aux usages des technologies numériques, l’action de médiation culturelle s’en retrouve “augmentée” ou tout du moins interrogée, parfois malmenée, accélérant encore la transformation de nos métiers.

Paradoxalement, c’est aussi un manque d’évaluation et d’étude de réception de ces projets numériques qui est mis à jour par l’enquête. Si les pratiques des publics sont observées, l’étude de la réception par ceux-ci des médiations culturelles en ligne produites par les lieux et les artistes fait défaut. Et au flou entre audience et public, entre communication et médiation, se mêle la polysémie de la notion même de médiation numérique.

Souligner l’importance de la connaissance des publics – de leurs comportements en ligne jusqu’à leur accueil in situ – ; reformuler les objectifs de ces actions pour mieux en évaluer leur réception ; cultiver le goût de l’expérimentation en accompagnant la transformation des métiers ; réaffirmer fort les enjeux de la médiation dans une politique culturelle numérique ; autant d’enjeux qui nous guident vers ces médiations augmentées.

Après l’urgence conjoncturelle de la crise sanitaire, retrouvons-nous entre théoricien.ne.s et praticien.ne.s du spectacle vivant pour construire ensemble les jalons d’une pratique de médiation numérique réfléchie et apaisée, adossée à la médiation culturelle et à sa mission de démocratisation au cœur de nos engagements.

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

lundi 30 mai – 10h00 à 18h30