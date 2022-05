AUTRES MESURES FESTIVAL #6 Opéra de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

AUTRES MESURES FESTIVAL #6 Opéra de Rennes, 22 janvier 2020 08:00, Rennes 22 – 26 janvier 2020 Sur place entrée libre dans la limite des places disponibles Festival de Musiques Contemporaines In Situ Depuis 6 ans, le festival Autres mesures invite chaque hiver le public rennais à explorer les innombrables territoires de la musique contemporaine. Devant l'incroyable diversité des esthétiques réunies sous ce terme, Autres mesures a choisi de ne pas choisir et de faire de l'éclectisme un principe de base. La programmation 2020 confirmera ce choix : diversité des espaces, des contextes, des époques, des formations, il y en aura pour tous les goûts et toutes les curiosités. Si le festival Autres mesures a exploré l'idée de mise en regard en proposant depuis sa création l'essentiel de sa programmation dans des espaces dédiés aux arts visuels, elle en prolonge cette année le sens en proposant plusieurs événements par jour : Le mercredi 22 janvier, l'ouverture du festival se fera à l'Antipode, où l'équipe du festival présentera la programmation de cette sixième édition d'Autres mesures en compagnie du batteur Will Guthrie. Le jeudi 23 janvier, la musique pour piano de Hugues Dufourt par Dan Wandewalle fera écho au projet Phalacrocorax du duo Dabrowski/Béranger. Le vendredi 24, la proposition du contrebassiste Joachim Florent trouvera son prolongement sous les archets du quatuor Bela. Le samedi 25 janvier, la harpiste Hélène Breschand et la violoncelliste Marie Ythier se partageront l'espace de la Criée. Le dimanche 26, en clôture du festival, le public sera invité à l'opéra pour une plongée au cœur d'univers musicaux très divers, parmi les voix de Morton Feldman, les pianos de Julius Eastman ou encore les violoncelles de Pierre Boulez. Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes 35000 Rennes mercredi 22 janvier 2020 – 08h00 à 23h59

