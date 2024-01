[OPERA] Narcisse Opéra de Rennes Rennes, samedi 30 mars 2024.

Une réécriture moderne du mythe de Narcisse sur fond de réseaux sociaux

Du 2024-03-30 18:00 au 2024-03-30 19:30.

Sur un écran géant cohabitent des portraits d’un Narcisse obsédé par son image et des textos écrits en temps réel, deux instrumentistes et deux chanteurs en live avec un chant sublimant les avatars.

Dans son passage à l’âge adulte, Narcisse est exposé au succès à travers les médias et les réseaux sociaux. Dans sa solitude, le jeune homme se parle à lui-même, partagé entre le souci permanent d’être à la hauteur de la perfection de son double social et l’isolement dans lequel cet avatar le plonge. Sur son chemin, Narcisse rencontre Chloé dont le chant fait écho aux incertitudes de Narcisse et de son envie soudaine de disparaître.

Infos pratiques

Durée : 1h

Opéra chanté en français.

Places limitées

7€ / paiement en espèces

Réservation au CMI Rennes avant le mardi 26 mars

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine