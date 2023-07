MInus 16 – Kaash – Lo que no se ve Opéra de rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes MInus 16 – Kaash – Lo que no se ve Opéra de rennes Rennes, 21 mars 2024, Rennes. Danse – Compagnie IT Dansa 21 et 22 mars 2024 1 Du 2024-03-21 20:00 au 2024-03-22 21:20. L’Opéra de Rennes s’associe au Triangle – cité de la danse pour un programme d’exception qui fait écho à Kamuyot.

Porté par la compagnie italienne IT Dansa, deux pièces des plus grands maîtres de la danse contemporaine, Ohad Naharin et Akram Khan ainsi qu’un petit bijou de sensibilité à découvrir signé Gustavo Ramirez Sansano.

Durée : 1h20 – A partir de 7 ans

Hors les murs, représentations données au Triangle – Cité de la danse
Opéra de rennes
place de la mairie 35000 rennes
Quartiers Centre
Rennes 35000
Ille-et-Vilaine

