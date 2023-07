Kamuyot Opéra de rennes Rennes, 7 février 2024, Rennes.

Danse – Ohad Naharin & le ballet de l’Opéra national du Rhin – Dans le cadre du Festival Waterproof 7 – 11 février 2024 1

Du 2024-02-07 20:00 au 2024-02-11 15:50.

Quatorze danseurs survoltés, un peu rebelles, déboulent de tous les côtés, kilts sur collants déchirés pour les filles, pantalons en tartan pour les garçons. L’instant d’avant, certains d’entre eux étaient encore assis incognito au milieu des spectateurs.

Figures et styles s’enchaînent avec la même énergie débordante sur des musiques toutes aussi éclectiques – pop japonaise psychédélique, bandes originales de séries, reggae et sonate de Beethoven. Une ode à la jeunesse et une joie partagée entre les artistes et le public.

Durée : 50 min – A partir de 6 ans

Hors les murs, représentations données :

– au gymnase Léon Grimaud du 7 au 9 ;

– au gymnase Guyenne du 10 au 12.

Pour tout renseignement, merci de vous adresser au Pôle des publics :

02 23 62 28 00

Opéra de rennes place de la mairie 35000 rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine