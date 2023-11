SE FAIRE TIRER LE PORTRAIT AVEC LES BOITES AFGHANES Opéra de Rennes Rennes, 18 novembre 2023T 10:00, Rennes.

Pour sa première édition, Glaz Festival s’associe avec Les Tombées de la Nuit pour offrir au public rennais une occasion de se faire tirer le portrait ! 18 et 19 novembre 1

Glaz Festival, Rencontres Internationales de la Photographie commence ce jeudi dans près de 30 lieux à Rennes et en Bretagne. Cette première édition, qui a pour thème « Urgence(s) », proposera des ateliers participatifs et des conférences, tout le week-end.

Avec les Boîtes Afghanes, Les Tombées de la Nuit et GLAZ s’associent pour proposer aux Rennaises et Rennais de se faire tirer le portrait ! Quatre photographes spécialistes de la boîte afghane s’installeront dans divers lieux de Rennes, samedi 18 et dimanche 19 novembre, pour vous offrir des portraits argentiques artisanaux.

Mais qu’est-ce qu’une boîte afghane ? L’appareil photo afghan ou kamra-e-faoree est un appareil photo en bois fabriqué à la main et créé, à l’origine, en Afghanistan. C’est à la fois une caméra et une chambre noire. Le terme Kamra-e-faoree vient du dari (variété de la langue afghane parlée principalement en Afghanistan) et signifie « appareil photo instantané ». L’appareil photo est entièrement manuel tandis que le processus photographique est analogique, utilisant des produits chimiques et du papier. Pas d’électricité, pas de film. L’occasion de jolis moments dans la ville, l’occasion de créer du lien et des souvenirs. Si le thème de cette première édition de GLAZ est « Urgence(s) », peut-être est-il aussi urgent de prendre son temps.

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine