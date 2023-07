Les nuits d’été Opéra de rennes Rennes, 24 octobre 2023, Rennes.

Du 2023-10-24 20:00 au 2023-10-25 21:10.

En écho à l’Opéra Béatrice et Bénédict d’Hector Berlioz, ses sublimes Nuits d’été, un chef-d’œuvre estival interprété par la voix chaude et la présence solaire de la mezzo Anna Reinhold, sont à l’affiche.

À ses côtés, les danseurs et danseuses de la compagnie La Parenthèse et du Ballet de l’Opéra Grand Avignon ainsi que 6 musiciens dirigés par Nicolas Simon. Réunie par le chorégraphe Christophe Garcia, cette fine équipe célèbre la création en une aventure inédite : elle interprète en musique, mais aussi en danse les langoureuses, sombres et déchirantes pages de Berlioz d’après Théophile Gautier.

Les Nuits d’été évoquent avec un tendre cynisme les joies et les tourments de l’amour : désir, enivrement, épuisement et, plus rarement, raison. Pour exacerber davantage encore nos sentiments, le compositeur Laurier Rajotte s’est emparé d’un septième poème de Théophile Gautier et crée un postlude électroacoustique d’une impressionnante sensibilité.

Durée : 1h10 – A partir de 10 ans

Opéra de rennes place de la mairie 35000 rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine