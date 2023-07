Le Couronnement de Poppée Opéra de rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Le Couronnement de Poppée Opéra de rennes Rennes, 1 octobre 2023, Rennes. Opéra accessible avec boucles magnétiques et gilets vibrants Dimanche 1 octobre, 16h00 1 Du 2023-10-01 16:00 au 2023-10-01 19:10. La courtisane Poppée se verrait bien impératrice à la place de l’impératrice ! Son atout ? Ses irrésistibles attraits, qui ont séduits l’empereur Néron. Mais les obstacles jalonnent la route qui mène au trône !

Opéra chanté en italien, surtitré en français.

Damien Guillon : Direction musicale / Ted Huffman : Mise en scène / Avec Le Banquet Céleste

Durée : 3h10 entracte inclus – A partir de 12 ans

Inscription : Pôle des publics de l’Opéra de Rennes 02 23 62 28 00. delphine.diveu@opera-rennes.fr

Mise à disposition de gilets vibrants et de boucles magnétiques sur demande au moment de la réservation. Opéra de rennes place de la mairie 35000 rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Opéra de rennes Adresse place de la mairie 35000 rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Opéra de rennes Rennes

Opéra de rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/