Répétition ouverte Opéra de rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Répétition ouverte Opéra de rennes Rennes, 26 septembre 2023, Rennes. Répétition ouverte au public du Couronnement de Poppée Mardi 26 septembre, 20h00 1 Du 2023-09-26 20:00 au 2023-09-26 21:00. Entrez dans les coulisses de la création lors d’une séance de travail du Couronnement de Poppée, mis en scène par Ted Huffman.

Opéra de Claudio Monteverdi chanté en italien, surtitré en français.

Durée : 1h – À partir de 12 ans

Mise à disposition de gilets vibrants et de boucles magnétiques sur demande à la réservation auprès du Pôle des publics. Opéra de rennes place de la mairie 35000 rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Opéra de rennes Adresse place de la mairie 35000 rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Opéra de rennes Rennes

Opéra de rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/