AY-ROOP [TEMPS FORT CIRQUE] L’Art du Rire – Jos Houben Opéra de Rennes, 6 juin 2023 18:00, Rennes.

Jos Houben est considéré comme l’un des maîtres du théâtre physique. Dans cette vraie-fausse conférence- spectacle, il présente les secrets de fabrication de l’hilarité. Mardi 6 juin, 18h00, 20h00 1

Héritier des grands clowns burlesques, Jos Houben est aujourd’hui considéré comme l’un des maîtres du théâtre physique au langage corporel et universel. Dans cette vraie-fausse conférence- spectacle qui fait le tour du monde depuis 2008, il présente les secrets de fabrication de l’hilarité, dissèque les mécanismes du rire en analysant leurs causes et leurs effets. Un spectacle culte aussi passionnant qu’irrésistible, porté par un comédien d’exception.

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

