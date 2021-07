Rennes Place de la Mairie, 35000 Rennes Rennes Odorico et l’art de la mosaïque Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Odorico et l’art de la mosaïque, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Rennes. Balades et visites Balades et visites / samedi 17 juillet Odorico et l’art de la mosaïque Centre / Balades et visites samedi 17 juillet / Place de la Mairie, 35000 Rennes Odorico et l’art de la mosaïque La ville de Rennes organise tout au long de l’année des visites. Pourquoi pas se joindre à nous pour expérimenter l’une d’entre elles ? Au programme, Odorico et l’art de la mosaïque ! Sur inscription. Quartier : Centre / Inscription Infos pratiques Organisé par : Maison de Quartier La Touche – Destination Rennes Horaires13h00 à 15h00 tarifs Plein tarif : 7.20€ Tarif réduit: 4.60€ Carte sortir: 2.30€ Tarif tribu: 20.0€ Gratuit pour les moins de 7 ans. www.mqlt.fr Place de la Mairie, 35000 Rennes

