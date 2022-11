DER OAN’S PUB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 DER c’est le projet post punk ultra sonique de Red DDDxie et Jex , trois gentils garçons qui forment un combo bass batt guitare explosif genre les B52’s qui auraient percuté un volcan.

Ils reviennent à Rennes pour hurler leurs Premiers LP « Supersound » fraîchement sortie chez Beast Records et Bisou Records. Beast records https://www.beast-records.com/

Bisou records https://www.bisou-records.com/.

https://www.facebook.com/redolivier OAN’S PUB 1 rue Georges Dottin, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 26 novembre – 21h00 à 23h30

