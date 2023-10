BYE BYE PANKE OAN’S PUB Rennes, 25 novembre 2023, Rennes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Samedi 25 novembre, 20h30 1

Du 2023-11-25 20:30 au 2023-11-25 22:30.

Ce duo rennais qui s’est lancé début 2021 propose une techno jouée en live avec batterie, synthétiseurs et machines. Jonglant avec les codes et héritages des courants britanniques qui l’ont précédé (acid, progressive…), Bye Bye Panke trace les contours d’une techno élégante dans sa production mais qui n’a jamais peur de se frotter à une rave transpirante et sauvage.

OAN’S PUB 1 rue Georges Dottin, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine