GONZALO GUDINO QUINTET NOKTAMBÜL Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

GONZALO GUDINO QUINTET NOKTAMBÜL, 24 novembre 2022 20:30, Rennes. Jeudi 24 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Un mélange de la musique du monde (Argentine, Brésil, Paraguay), la musique classique et le jazz d’une façon assez particulière, avec un son rare et exotique. Un univers authentique avec des compositions originales. NOKTAMBÜL 264 avenue Général George Patton, 35700 Rennes 35700 Rennes Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine jeudi 24 novembre – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu NOKTAMBÜL Adresse 264 avenue Général George Patton, 35700 Rennes Ville Rennes lieuville NOKTAMBÜL Rennes Departement Ille-et-Vilaine

NOKTAMBÜL Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

GONZALO GUDINO QUINTET NOKTAMBÜL 2022-11-24 was last modified: by GONZALO GUDINO QUINTET NOKTAMBÜL NOKTAMBÜL 24 novembre 2022 20:30 noktambul rennes Rennes bar-bars

Rennes Ille-et-Vilaine