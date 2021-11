Rennes My Studio, Yoga, Pilâtes, Bien-être Ille-et-Vilaine, Rennes Vide dressing My Studio, Yoga, Pilâtes, Bien-être Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Vide dressing My Studio, Yoga, Pilâtes, Bien-être, 11 décembre 2021 14:00, Rennes. Samedi 11 décembre, 14h00 Sur place 20 € pour les vendeurs, gratuit pour les visiteurs https://mystudio-yoga.fr/ Vide dressing Rendez-vous le samedi 11 décembre de 14h à 19h

pour notre premier vide-dressing ! Parce que My Studio s’engage pour une consommation plus responsable ! Parce que My Studio est un lieu de vie et de rencontre !

Nous sommes heureux de pouvoir organiser ce nouveau rendez-vous avec vous.

Au programme : Shopping, food, convivialité ! – Infos Pour les vendeurs –

Sont disponibles 15 stands de 2m

TARIF : 20 euros par espace Le nombre de stands étant limité, nous prendrons le temps de sélectionner les différentes inscriptions et privilégierons les vêtements récents et en bon état.

A prévoir portants, tables, caisses, portes-manteaux… pour installer votre espace de vente. Demandes de stand par mail à l’adresse suivante :

videdressing_studio@hotmail.com

Nous enverrons un lien de paiement une fois l’inscription validée ! – Infos pour les Shoppers –

L’entrée est libre, profitez-en !

Horaires 14h / 19h – Food break –

Le restaurant @goodgoodrennes nous proposera un goûter healthy et gourmand comme on les aime !

Une pause détente pendant votre shopping ça ne se refuse pas ! On espère vous y retrouver nombreuses et nombreux ! My Studio, Yoga, Pilâtes, Bien-être 6 bis, avenue Louis Barthou 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 11 décembre – 14h00 à 19h00

