Journées portes ouvertes My Studio, yiga pilates, bien-être My Studio, Yoga, Pilâtes, Bien-être, 23 septembre 2021 09:00, Rennes. Jeudi 23 septembre, 09h00 Sur place https://mystudio-yoga.fr/ https://mystudio-yoga.fr/ Portes ouvertes du studio de yoga & pilates My Studio quartier Gare / Saint Hélier Venez trouver la pratique qui vous convient. Tous les cours seront gratuits (30 mn). un pot sera offert en fin de journée et après chaque pratique. Nous vous attendons avec impatience le jeudi 23 septembre. Tout au long de la journée, seront organisés des cours gratuits et des ateliers découverte. Des cartes de cours seront à gagner pour cette occasion et un pot vous sera offert des 18h pour échanger autour d’un verre. On a hâte de vous y retrouver !! Les cours à découvrir : Pilates, Hatha yoga, Ashtanga yoga, Yoga dynamique, Power yoga, Yin Yoga, Acroyoga. Les inscriptions se font en ligne sur le site internet : https://mystudio-yoga.fr/

Le planning détaillé sera disponible très prochainement. My Studio, Yoga, Pilâtes, Bien-être 6 bis, avenue Louis Barthou 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 23 septembre – 09h00 à 21h30

