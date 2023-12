Atelier tampons, avec l’illustrateur Donatien Mary Muséocube Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Atelier tampons, avec l’illustrateur Donatien Mary Muséocube Rennes, 3 février 2024, Rennes. Événement des Champs Libres Samedi 3 février 2024, 14h00 1 Du 2024-02-03 14:00 au 2024-02-03 18:30. Dessinateur, illustrateur, graveur, Donatien Mary vous invite à créer une image à partir de tampons fabriqués autour des thèmes du jardin, du paysage. Venez composer selon vos envies en appliquant une des techniques de cet artiste à l’univers singulier. Une activité à pratiquer seul ou en famille, pour dix minutes ou une heure. Muséocube Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Muséocube Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Muséocube Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Muséocube Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/