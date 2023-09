Filmer l’autre, un jeu d’enfant ? Muséocube Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Filmer l’autre, un jeu d’enfant ? Muséocube Rennes, 2 novembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres 2 et 3 novembre 1 Du 2023-11-02 14:00 au 2023-11-03 17:00. Filmer l’autre est-ce toujours un jeu d’enfant ? De leurs premiers jours à leurs premiers pas, les bambins semblent être des sujets de choix pour les cinéastes amateurs ou professionnels. S’ils cherchent parfois à échapper à la caméra, ils savent aussi oublier celui qui filme ou se prêter, avec espièglerie, au jeu du filmeur. Venez découvrir la preuve en image avec une sélection de courts-métrages et comprendre les secrets de fabrication. Muséocube Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Muséocube Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Muséocube Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Muséocube Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/