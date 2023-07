Cet évènement est passé Atelier mobile Anima(x)Musica Muséocube Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier mobile Anima(x)Musica

Muséocube Rennes, 31 mai 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres
31 mai – 3 septembre 2023
Du 2023-05-31 14:00 au 2023-09-03 18:30.

En parallèle de leur exposition Anima(ex)Musica, les artistes Mathieu Desailly et Vincent Gadras ouvrent leur atelier mobile au public, à l'occasion duquel ils entameront, à l'aide de pièces d'instruments apportées par les visiteurs, la construction d'un nouvel animal de leur bestiaire utopique.

Muséocube
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

