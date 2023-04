L’heure du goûter en espagnol Muséocube Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

L’heure du goûter en espagnol Muséocube, 21 septembre 2022, Rennes. Événement des Champs Libres 21 septembre 2022 – 21 juin 2023, les mercredis 1 Du 2022-09-21 16:00 au 2023-06-21 17:30. Pratiquer l’espagnol en famille en s’amusant, chantant, jouant, lisant des histoires… à l’heure du goûter !Les 3èmes mercredis du mois à 16h00Les Champs Libres, Muséocube Muséocube Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

