Syrie 2011-2019 : vivre et survivre dans un pays en guerre Musée des Beaux-Arts, 3 octobre 2020 10:30, Rennes. Samedi 3 octobre 2020, 10h30, 14h30 Sur place Entrée libre, sur réservation. http://mba.rennes.fr/fr/article/syrie/, http://mba.rennes.fr/fr/article/conference-syrie/, touspourlasyrie@gmail.com Débrouille quotidienne, actes citoyens et création artistique en Syrie : conférence par Mme Annick Neveux-Leclerc, professeure honoraire à l’école du Louvre. L’association Tous Pour La Syrie, en collaboration avec la Direction du Musée des Beaux-Arts de Rennes, accueillera une conférence conçue et animée par Madame Annick Neveux-Leclerc, professeure honoraire à l’École du Louvre, samedi 3 octobre. Dans un contexte de grande confusion, le drame que vit la Syrie depuis 2011 est devenu inaudible et difficilement compréhensible. Il ne sera pas question ici de faire de la géopolitique mais juste de se pencher sur un peuple meurtri : ses réponses quotidiennes à la pénurie et aux multiples agressions, l’émergence d’une société civile, l’incroyable besoin de communiquer et son corollaire : l’effervescence artistique… Annick Neveu-Leclerc a publié plusieurs ouvrages et participé à l’organisation de plusieurs expositions en lien avec la Syrie. En parallèle, son activité de guide-conférencière l’a amenée de nombreuses fois à voyager en Syrie. Pays auquel elle s’est attachée et où elle a lié de nombreuses amitiés. Sensibilisée par le drame qui s’y joue, elle ne pouvait rester sans agir. Musée des Beaux-Arts 20 quai Emile Zola 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 3 octobre 2020 – 10h30 à 12h30

samedi 3 octobre 2020 – 14h30 à 16h30

