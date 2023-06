#Exporama – Questions de points de vue Musée des beaux-arts Quai Zola et Maurepas | La Criée centre d’art contemporain Rennes, 30 août 2023, Rennes.

Partenaires de la commande publique de la ligne b du métro à la station Gros-Chêne à Maurepas et du projet Fantaisies d’Isabelle Arthuis, le centre d’art La Criée et le Musée des beaux-arts de Renn… 30 août – 8 septembre 1

Du 2023-08-30 14:00 au 2023-09-08 16:30.

De 14h à 16h30

Partenaires de la commande publique de la ligne b du métro à la station Gros-Chêne à Maurepas et du projet Fantaisies d’Isabelle Arthuis, le centre d’art La Criée et le Musée des beaux-arts de Rennes vous invitent à un parcours de visites sur le thème « art et espace public ».

Celui-ci débute par la découverte des portraits photographiques d’Isabelle Arthuis près de la station de métro Gros Chêne et se prolonge au Musée des beaux-arts, sous forme de jeux de points de vue, pour retrouver les personnages photographiés parmi les peintures.

Dans un second temps, vous pourrez découvrir l’exposition Art Is Magic de Jeremy Deller au Musée puis au centre d’art La Criée, avec un focus sur les affiches et les actions menées par l’artiste dans l’espace public. Cette visite sera menée sous forme de jeux de points de vue, avec des temps privilégiés d’échanges, sans oublier une pause au Valerie’s Snack Bar !

Informations pratiques

2 dates possibles : 30 août et 8 septembre. De 14h à 16h30.

Inscription en cliquant ici

Rendez-vous à la sortie de la station de métro Gros Chêne (ligne b).

Parcours tous publics, dès 6 ans.

Gratuit.

Visuel : Fantaisies, photographie d’Isabelle Arthuis, 2023 © Isabelle Arthuis

Musée des beaux-arts Quai Zola et Maurepas | La Criée centre d’art contemporain Place du Gros Chêne, Rennes, France Rennes 35700