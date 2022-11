LE PATRIMOINE SYRIEN : grandeur passée, naufrage actuel, quel avenir ? Par Mme Neveux-Leclerc (Musée du Louvre) Musée des Beaux-Arts, 14 janvier 2023 10:30, Rennes.

Samedi 14 janvier 2023, 10h30, 14h30 Sur place Entrée libre dans la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée. Pas de réservation.

Par le biais de sites et monuments, la conférencière évoquera des jalons de l’histoire de la Syrie, l’ampleur des destructions et les aspects politiques et techniques d’éventuelles reconstructions.

L’association Tous Pour La Syrie, en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Rennes, accueillera une conférence conçue et animée par Madame Annick Neveux-Leclerc, chargée de mission au Musée du Louvre et ancienne professeure honoraire à l’École du Louvre, le samedi 14 janvier 2023.

Mars 2011 : dans le sillage des « Printemps arabes », les premières manifestations pacifiques en Syrie déclenchent des réactions d’une violence extrême… De local à régional, le conflit devient international, entraînant dans le chaos et l’anéantissement des pans entiers du peuple et du patrimoine.

Par le biais de certains sites et monuments exemplaires, cette conférence s’attachera à rappeler quelques jalons de la grande histoire passée de la Syrie, puis à témoigner de l’ampleur des destructions et enfin à soulever les questions politiques et techniques que posent d’éventuelles reconstructions…

Annick Neveux-Leclerc a publié plusieurs ouvrages et participé à l’organisation de plusieurs expositions sur le Proche Orient. Son activité de guide-conférencière l’a amenée à voyager plusieurs fois en Syrie, pays auquel elle s’est attachée et où elle a lié de nombreuses amitiés. Sensibilisée par le drame qui s’y joue, elle ne pouvait rester sans agir.

INFORMATIONS PRATIQUES

– 2 séances le samedi 14 janvier 2023 à 10h 30 et à 14h30.

– au Musée des Beaux-Arts – 20, quai Émile Zola – Rennes.

– entrée gratuite dans la limite des places disponibles dans l’auditorium.

– possibilité de faire un don à l’association, reconnue d’intérêt général.

- possibilité de partager un buffet syrien en présence de la conférencière, à 13h (10 euros). Sur réservation auprès de l’association : touspourlasyrie@gmail.com

L’association Tous pour la Syrie est une association loi 1901 basée à Rennes, constituée en 2012 et ayant pour buts :

– d’apporter une aide humanitaire et médicale gratuite à la population syrienne à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie

– de développer l’amitié et la solidarité entre le peuple français et le peuple syrien.

www.touspourlasyrie.fr

c/o Maison Internationale de Rennes – 7, Quai Chateaubriand – 35000 Rennes

tél : 06 82 09 57 58

Musée des Beaux-Arts 20 quai Emile Zola 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 14 janvier 2023 – 10h30 à 12h30

samedi 14 janvier 2023 – 14h30 à 16h30