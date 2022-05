Conférences “Quand Français et Anglais se partagent le Proche Orient : accords Sykes-Picot et nouvelles frontières” Musée des Beaux-Arts Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférences “Quand Français et Anglais se partagent le Proche Orient : accords Sykes-Picot et nouvelles frontières” Musée des Beaux-Arts, 12 octobre 2019 10:30, Rennes. Samedi 12 octobre 2019, 10h30, 14h30 Sur place Entrée libre mais participation appréciée (pour couvrir les frais de déplacement de la conférencière et soutenir les actions d’aide aux réfugiés syriens menées par l’association). https://mba.rennes.fr/fr/article/la-syrie/, https://cutt.ly/O3WSZ9, touspourlasyrie@gmail.com, 06 82 09 57 58 Conférences de Mme Neveux-Leclerc, professeur honoraire à l’Ecole du Louvre, organisées par Tous pour la Syrie et avec la collaboration du Musée des Beaux-Arts de Rennes. L’Association Tous pour la Syrie, en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Rennes, organise une conférence conçue et animée par Mme Annick Neveux-Leclerc, professeure honoraire à l’Ecole du Louvre. 1914, de la Méditerranée au Golfe persique, la « Grande Syrie » et la «Mésopotamie » font partie d’un même ensemble : l’Empire ottoman. Sur les décombres de cet empire vaincu à la guerre 1914-18 verront le jour, en 1923, cinq nouveaux pays aux frontières dessinées par les Alliés vainqueurs. Les Accords dits Sykes-Picot, issus d’une déjà longue compétition entre Français et Britanniques dans cette région du globe, servent de base à d’âpres discussions. Annick Neveux-Leclerc a publié des ouvrages et participé à l’organisation de plusieurs expositions sur le Proche Orient. Son activité de guide-conférencière l’a amenée à voyager en Syrie, à laquelle elle s’est attachée et où elle a des amis. Sensibilisée par le drame qui s’y joue, elle ne pouvait rester sans agir. – Entrée gratuite mais participation libre appréciée. – Réservation conseillée sur le site du Musée des Beaux-Arts. https://mba.rennes.fr/fr/article/la-syrie/ – Buffet déjeunatoire avec les organisateurs et la conférencière à la MIR : réservation par téléphone ou par mail auprès de l’association / 10 € par personne : touspourlasyrie@gmail.com / 06 82 09 57 58. Tous pour la Syrie est une association loi 1901 basée à Rennes, constituée en 2012. Elle a pour buts : – d’apporter une aide humanitaire et médicale gratuite à la population syrienne, – de développer l’amitié et la solidarité entre français et syriens. Musée des Beaux-Arts 20 quai Emile Zola 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 12 octobre 2019 – 10h30 à 12h30

