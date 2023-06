Une histoire de Bretagne Musée de Bretagne, Les Champs Libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Une histoire de Bretagne Musée de Bretagne, Les Champs Libres Rennes, 30 août 2023, Rennes. Découverte de l’histoire de la Bretagne Mercredi 30 août, 14h30 1 Du 2023-08-30 14:30 au 2023-08-30 15:30. Le Musée de Bretagne présente l’histoire de la Bretagne, de la préhistoire à aujourd’hui.

Une découverte à faire autour de bijoux, sculptures, photographies, objets archéologiques ou du quotidien. Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique.

Il suffit de nous le demander lors de votre réservation.

Renseignements et réservation:

Mission accessibilité des Champs Libres

Sylvie Ganche

02 23 40 66 05

Musée de Bretagne, Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

