Tro Breizh* littéraire

Musée de Bretagne Rennes, 4 février 2024, Rennes.

Événement des Champs Libres 3 et 4 février 2024

Du 2024-02-03 14:30 au 2024-02-04 18:00.

Tour de Bretagne
De la « Bretagne rebelle » de Victor Hugo au quotidien rural d'Angela Duval, en passant par Jules César, Jacques Prévert ou encore Liza Kerivel, parcourez les pages de l'histoire bretonne par celles et ceux qui l'ont traversée et décrite.

Musée de Bretagne
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

