Tentacule #4 : Un hiver fleuri Musée de Bretagne Rennes

Événement des Champs Libres 2 et 3 février 2024

Dans la perspective de son futur spectacle Un Poulpe peuple la ville, la Compagnie Kali & Co entame, avec une équipe de comédiens issus des marges, un travail mis en scène par Massimo Dean autour des textes de Jeanne Benameur, sur des musiques de Laetitia Sheriff.

Musée de Bretagne
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

