Alerte, Bretagne rebelle

Musée de Bretagne Rennes, 16 décembre 2023 14:30

De la résistance Vénète contre Jules César aux manifestations de Plogoff, en passant par les Bonnets Rouges et la Révolution Française, venez découvrir (ou redécouvrir) les luttes et mouvements de résistance qui ont marqué l'histoire de la Bretagne, à travers les collections du musée.

Musée de Bretagne
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

