Boire et manger dans les collections du musée Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Boire et manger dans les collections du musée Musée de Bretagne Rennes, 26 novembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres 25 et 26 novembre 1 Du 2023-11-25 15:00 au 2023-11-26 18:00. De tout temps, les Bretonnes et les Bretons ont bu… et mangé par la même occasion ! Une visite guidée riche en découvertes, sans clichés et avec quelques dégustations. Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Musée de Bretagne Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Musée de Bretagne Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Musée de Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/