La vie en photographie, Mathieu Pernot Musée de Bretagne Rennes, 13 mai 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres 13 mai – 26 novembre 1

https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie

Du 2023-05-13 14:30 au 2023-11-26 15:15.

À partir de ses propres clichés, d’objets et d’images choisis au sein des collections du Musée de Bretagne, Mathieu Pernot, photographe et commissaire de l’exposition invite les visiteurs à plonger dans l’âge d’or du métier de photographe, entre la fin du 19ème siècle et les années 1970. Découvrez durant la visite comment il interroge ce monde disparu et la vie de celles et ceux qui ont posé devant ces photographes.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine