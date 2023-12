Les secrets de la restauration des photographies Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Les secrets de la restauration des photographies Musée de Bretagne Rennes, 3 décembre 2023, Rennes.

Du 2023-05-13 14:00 au 2023-12-03 18:00.

La conservation-restauration de photographies est une activité mystérieuse que l'on confond parfois avec la retouche. Pas d'ordinateur ici, mais des photographies originales, des outils, des protocoles… Pour découvrir le déroulé d'une intervention, Gwenola Furic, conservatrice-restauratrice, réalise devant vous des démonstrations et répond à toutes vos questions. Vous pouvez également apporter une photographie pour des conseils de conservation.

Musée de Bretagne
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

