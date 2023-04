Nolwenn Brod – les hautes solitudes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Nolwenn Brod – les hautes solitudes, 29 novembre 2022, Rennes. Événement des Champs Libres 29 novembre 2022 – 7 mai 2023 1 Du 2022-11-29 11:00 au 2023-05-07 15:00. Au travers de sa série Les hautes solitudes, Nolwenn Brod pose un regard minutieux et intime sur Brest. Elle présente également dans l’exposition une série photographique et un film sur la lutte traditionnelle bretonne, le gouren, ainsi qu’un film inédit qui revisite le rituel funéraire Ouessantin des marins disparus en mer, la Proëlla. Autant d’images qui témoignent de son rapport à la Bretagne. Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

