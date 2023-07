Cet évènement est passé Visite décalée avec la Cie Les Becs Verseurs Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Les Becs Verseurs vous propose de (re)visiter l'exposition permanente à travers quelques grands moments de l'histoire bretonne. Reconstitutions et réinterprétations sont au programme. Les guides ne sont pas toujours d'accord mais ils sont toujours courtois…

Visite décalée avec la Cie Les Becs Verseurs
Musée de Bretagne
Rennes
27 octobre 2022 – 26 juillet 2023

Musée de Bretagne
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000
Ille-et-Vilaine

