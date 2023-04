Poterie du Néolithique Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Du 2022-10-26 11:00 au 2023-04-28 12:30. C’était quoi la vaisselle au temps de la Préhistoire ? Après avoir observé des céramiques préhistoriques, réalise toi-même en atelier un récipient en argile puis décore-le à la manière des premiers artisans. Les enfants doivent se munir d’une blouse ou de vêtements non fragiles et apporter une boîte pour le transport de leur réalisation qu’ils feront sécher à la maison.Réservation conseillée sur la billetterie en ligne. Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

