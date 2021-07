RENNES. Mobil’toi en triporteur, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Rennes.

Sport et loisirs

Ateliers et jeux / Sport et loisirs / Du mercredi 7 juillet au vendredi 23 juillet Mobil’toi en triporteur Maurepas – La Bellangerais /

Ateliers et jeuxSport et loisirs Du mercredi 7 juillet au vendredi 23 juillet / Cadets de Bretagne – 139 rue d’Antrain Mobil’toi en triporteur Déambulation sur le quartier, proposition d’animations culturelles et de loisirs pour les jeunes du quartier de 8 à 14 ans. Lieux (Parc de Maurepas, Bas de tours Maurepas, Proximité Trégain…) Quartier : Maurepas – La Bellangerais /

Infos pratiques Organisé par : Les cadets de Bretagne Horaires14h00 à 20h00 TarifsGratuit cadets.fr/

Cadets de Bretagne – 139 rue d’Antrain



2021-07-07