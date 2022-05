Soultime, La Récré, Broken colors MJC bréquigny Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Soultime, La Récré, Broken colors MJC bréquigny, 7 novembre 2019 20:00, Rennes. Jeudi 7 novembre 2019, 20h00 Sur place Entrée entre 5 et 12 € http://wwwjazzalouest.com Triple concert pour une soirée jazz funk, jazz hip hop, jazz punk Ambiances cinématographiques jazz funk avec SOULTIME en début de soirée, suivi de LA RÉCRÉ, jazz hip-hop décomplexé avec le chanteur Emile Sornin et le batteur Cédric Laban, issus de Forever Pavot. Fin de soirée avec BROKEN COLORS, quartet angevin avec son nouvel album “Mars”. MJC bréquigny 15 avenue Georges Graff 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 7 novembre 2019 – 20h00 à 20h30

