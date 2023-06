APERO-CONCERT Quartet hommage à Nina Simone MJC Bréquigny – Patio Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes APERO-CONCERT Quartet hommage à Nina Simone MJC Bréquigny – Patio Rennes, 25 août 2023, Rennes. Hommage à la Queen des Queen, Nina Simone, par Sophia Tahi accompagnée de 3 talentueux musiciens. Vendredi 25 août, 20h00 1 Du 2023-08-25 20:00 au 2023-08-25 22:00. Hommage à la Queen des Queen, Nina Simone, par Sophia Tahi accompagnée de 3 talentueux musiciens. MJC Bréquigny – Patio 15 Avenue Georges Graff, Rennes, France Rennes 35200 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu MJC Bréquigny - Patio Adresse 15 Avenue Georges Graff, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville MJC Bréquigny - Patio Rennes

MJC Bréquigny - Patio Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/