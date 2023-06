Spectacle jeune public « Tout petit kiosque » MJC Bréquigny – Patio Rennes, 21 juillet 2023, Rennes.

Du 2023-07-21 11:00 au 2023-07-21 13:00.

à 11h et à 12h

Quelques notes suspendues aux regards des bébés, aux réponses des enfants. La richesse sonore d’instruments à cordes et de percussions, des improvisations guidées par l’expression de leur perception, des chansons en langues étrangères : un moment de partage et d’éveil, dans une proximité douce et chaleureuse.

MJC Bréquigny – Patio 15 Avenue Georges Graff, Rennes, France Rennes 35200