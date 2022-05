La Glitter Fever Rennes : Spectacle Burlesque MJC bréquigny, 19 septembre 2020 20:00, Rennes.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00 Sur place Prévente : 12€ Sur place : 15€ apsab35@gmail.com

La soirée burlesque, rock, glamour, sexy et déjantée, qui a fêté ses 10 ans d’existence, débarque à Rennes une nouvelle fois!

Pour cette seconde édition six artistes se relaieront sur scène pendant 1h30 pour un show inédit et votre plus grand plaisir!

– Sattyna Tsé Tsé, (Paris) effeuilleuse explosive, cette ancienne gymnaste va vous brûler la rétine.

– Vicomte Harbourg (Paris) attention quand ce dandy aristocrate passe, la gente féminine trépasse.

– Lady Upside Down, (Rennes) athlète incendiaire qui vous mettra la tête à l’envers!

– Miss Glitter Painkiller, (Toulon) la maîtresse de cérémonie, fougueuse, explosive et décalée.

– Valentina del Pearls, (Paris) la Betty Boop de l’effeuillage, glamour et drôle!

Et Coco de Paimpol (Lyon) en stage kitten déjanté!

Ouverture des portes 20h00

Début du show 20h30

PREVENTE : 12 €

GUICHET en espèces le soir même : 15 €

MJC bréquigny 15 avenue Georges Graff 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine

