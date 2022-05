La Glitter Fever Rennes MJC bréquigny Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La Glitter Fever Rennes MJC bréquigny, 12 octobre 2019 20:00, Rennes. Samedi 12 octobre 2019, 20h00 Sur place Prévente : 12€ Sur place : 15€ https://www.helloasso.com/associations/association-pole-sport-art-bretagne/evenements/la-glitter-fever-rennes?fbclid=IwAR3vaNyQpcuq1-o2Nr4PZd0nWS5ksJyovceXXKUjrBl3K7xAWm5OSU8Ygaw, apsab35@gmail.com La soirée burlesque, rock, glamour, sexy et déjantée, qui vient de fêter ses 10 ans d’existence, débarque à Rennes! La soirée burlesque, rock, glamour, sexy et déjantée, qui vient de fêter ses 10 ans d’existence, débarque à Rennes! Pour cette première édition rennaise cinq artistes se relaieront sur scène pendant 1h30 pour votre plus grand plaisir! – Mam’zelle Plum’ti, (Paris) la pin-up rock qui navigue entre atmosphère classique et courant rock’n’roll. – Tom de Montmartre, (Paris) le boylesque showman à l’univers cabaret envoûtant. – Lady Upside Down, (Rennes) athlète incendiaire qui vous mettra la tête à l’envers! – Miss Glitter Painkiller, (Toulon) la maîtresse de cérémonie, fougueuse, explosive et décalée. – Valentina del Pearls, (Paris) la Betty Boop de l’effeuillage, glamour et drôle! Et Coco de Paimpol (Lyon) en stage kitten déjanté! Ouverture des portes 20h00 Début du show 20h30 PREVENTE : 12 € GUICHET en espèces le soir même : 15 € MJC bréquigny 15 avenue Georges Graff 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 12 octobre 2019 – 20h00 à 22h30

Détails Heure : 20:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu MJC bréquigny Adresse 15 avenue Georges Graff Ville Rennes lieuville MJC bréquigny Rennes Departement Ille-et-Vilaine

MJC bréquigny Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

La Glitter Fever Rennes MJC bréquigny 2019-10-12 was last modified: by La Glitter Fever Rennes MJC bréquigny MJC bréquigny 12 octobre 2019 20:00 MJC bréquigny Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine