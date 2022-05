Jazz à l’Ouest : Inauguration avec ‘NDIAZ MJC bréquigny Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Jazz à l’Ouest : Inauguration avec ‘NDIAZ MJC bréquigny, 6 novembre 2019 20:30, Rennes. Mercredi 6 novembre 2019, 20h30 Sur place Entrée libre http://www.jazzalouest.com L’inauguration de cette 30 eme édition se fera avec ‘NDIAZ. Le quartet n’hésite pas à mélanger musique celtique, reggae en passant par la musique cajun, les rythmes latino ou le funk ! Jazz à l’Ouest, c’est parti ! MJC bréquigny 15 avenue Georges Graff 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 6 novembre 2019 – 20h30 à 23h00

