Reconversion patrimoniale et lieux culturels de demain Rennes métropole Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Reconversion patrimoniale et lieux culturels de demain Rennes métropole Rennes, 16 septembre 2023, Rennes. Reconversion patrimoniale et lieux culturels de demain 16 et 17 septembre Rennes métropole Délégations Projet de coopération entre la ville de Québec et Rennes métropole pour croiser expériences et expertises sur les enjeux de la reconversion de sites patrimoniaux, l’intérêt d’une vocation culturelle pour ces lieux, l’approche par mixité d’usages, les modèles économiques possibles dans un contexte de contrainte financière publique forte, les enjeux de gouvernance, d’organisation de la communauté et d’association des citoyens.

Délégation quebécoise à Rennes autour des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine en septembre 2023 – délégation rennaise à Québec au printemps 2024 – workshop à l’été 2024. Rennes métropole avenue Fréville, 35000 Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « v.roy@rennesmetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Patrimoine Culture Valentine Roy Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Rennes métropole Adresse avenue Fréville, 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Rennes métropole Rennes

Rennes métropole Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/