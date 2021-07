Rennes Théâtre de verdure - Parc du Thabor Rennes RENNES. Mercredi du Thabor / Merc’her an Thabor Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Spectacles Du mercredi 7 juillet au mercredi 28 juillet / Théâtre de verdure – Parc du Thabor Mercredi du Thabor / Merc’her an Thabor Skeudenn Bro Roazhon organise les Mercredis du Thabor, spectacles autour des cultures bretonnes. L’occasion de découvrir des spectacles de musiques et danses avec les chorégraphies des cercles celtiques et des bagadoù du pays de Rennes . Ces soirées sont aussi l’occasion de découvrir les associations de Skeudenn Bro Roazhon par le biais de stands. Quartier : Centre / mercredi 07/07 20h00 à 22h30 mercredi 14/07 20h00 à 22h30 mercredi 21/07 20h00 à 22h30 mercredi 28/07 20h00 à 22h30

Infos pratiques Organisé par : Skeudenn Bro Roazhon Horaires20h à 22h30 TarifsGratuit RenseignementsThéâtre de verdure Parc du Thabor Place Sainte-Melaine 35000 RENNES skeudenn.bzh/

