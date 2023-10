WAZA MELODY MAKER Rennes, 25 novembre 2023, Rennes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Samedi 25 novembre, 20h30 1

Du 2023-11-25 20:30 au 2023-11-25 22:30.

Waza est un power trio fuzz rock, front of the sea, originaire de la légendaire contrée Douarneniste. Riche d’une influence rock garage contemporaine ainsi que 70’s, ce trio arrivera à vous transporter grâce à ses riffs brut et sauvage le tout enrobé d’un voile psychédélique.

MELODY MAKER 14 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine