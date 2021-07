Maryll Abbas Trio, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Rennes.

Concerts mardi 20 juillet / Beauregard Maryll Abbas Trio Ce trio est ne_ d’une rencontre coup de coeur en 2014, et d’une envie effrénée de jouer autour de l’accordéon et de son grand répertoire. Désireuse de le faire connaître au grand public, Maryll Abbas, jeune soliste et musicienne de bal aguerrie, réunit en 2014 le guitariste Joris Viquesnel et le violoniste Benoît Josse, aussitôt conquis par sa flamboyante passion. Ces trois complices font un savant et gai mélange de leurs influences diverses : ils improvisent dans des morceaux virtuoses, font pleurer ou danser les valses et les swings des grand maîtres, proposent des arrangements audacieux de pièces de concert écrites pour accordéon, tout en naviguant autour des musiques traditionnelles du Monde avec une aisance concertante. Un beau voyage. 18h00 ilot baderot – 18h40 Promenade des 3 ruisseaux – 19h20 Place Aulnette Quartier : Villejean – Beauregard /tion intime au

Infos pratiques Organisé par : 3 Regards Léo Lagrange Horaires18h00 à 20h00 tarifs Gratuit www.3regards.com

