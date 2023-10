YYELOW MARQUIS DE SADE Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes YYELOW MARQUIS DE SADE Rennes, 24 novembre 2023, Rennes. dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Vendredi 24 novembre, 20h30 1 Du 2023-11-24 20:30 au 2023-11-24 22:00. Soundcloud

Bandcamp

Facebook MARQUIS DE SADE 39 rue de Paris, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu MARQUIS DE SADE Adresse 39 rue de Paris, 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville MARQUIS DE SADE Rennes latitude longitude 48.112532;-1.666876

MARQUIS DE SADE Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/