Présentation de Mémoires d’étudiants du Diplôme d’Etudes Celtiques Maison internationale de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Présentation de Mémoires d’étudiants du Diplôme d’Etudes Celtiques Maison internationale de Rennes, 13 novembre 2019 09:30, Rennes. Mercredi 13 novembre 2019, 09h30 Sur place Entrée libre Présentation de travaux d’anciennes étudiantes et étudiants du Diplôme d’Etudes Celtiques Présentation de travaux d’anciennes étudiantes et étudiants du Diplôme d’Etudes Celtiques Huit mémoires présentés par leurs auteurs : • Jean-Jacques Baudet : Le peuple breton existe-t-il ? • Jean-Jacques Loussouarn : Morvan Lebesque • Henri Bideau : L’accord parfait • Françoise Guillaume : Emile Masson • Jakez de Poulpiquet : Xavier Grall, quand le poète devient barde • Edith Corre : Les algues marines en Bretagne, vertes ou non • Jean-Luc Gourmelon : Le blé noir en Bretagne • Catherine Delalande : Les restaurants étoilés de Bretagne Maison internationale de Rennes 7 quai chateaubriand, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 13 novembre 2019 – 09h30 à 17h30

Détails Heure : 09:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison internationale de Rennes Adresse 7 quai chateaubriand, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Maison internationale de Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Maison internationale de Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Présentation de Mémoires d’étudiants du Diplôme d’Etudes Celtiques Maison internationale de Rennes 2019-11-13 was last modified: by Présentation de Mémoires d’étudiants du Diplôme d’Etudes Celtiques Maison internationale de Rennes Maison internationale de Rennes 13 novembre 2019 09:30 Maison internationale de Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine