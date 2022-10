Présentation de dossiers de DEC par leurs autrices et auteurs Maison internationale de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Présentation de dossiers de DEC par leurs autrices et auteurs Maison internationale de Rennes, 9 novembre 2022 09:30, Rennes. Mercredi 9 novembre, 09h30 Sur place Ouvert à toutes et tous. Gratuit. Inscriptions par mail à : kendeskin@kendeskin.bzh https://www.facebook.com/KENDESKIN

Présentation de dossiers de DEC Sept anciennes et anciens élèves de Diplôme d’Etudes Celtiques font une présentation orale de dossiers qu’ils ont remis pour l’obtention de leur diplôme. Les thématiques abordées : Nicolas Buanic (promotion Glenmor) : La galoche bigoudène Joël Boscher (promotion Donatien Laurent) : Couvent des Jacobins, renaissance d’une agora Mathilde Le Ru (promotion Donatien Laurent) : La danse bretonne Patricia Cariou (promotion Hermine) : La femme bigoudène Jacques André (Promotion Jeanne Malivel / Yann-Fañch Kemener) : À la recherche de l’uranium Yannig Menez (promotion Donatien Laurent) : Les émigrations léonardes en Tregor Alain Latinier (promotion Hermine) : Suscinio d’hier à demain Maison internationale de Rennes 7 quai chateaubriand, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 9 novembre – 09h30 à 17h30

